韩国防部检察团对空军本部军事警察团等进行没收调查

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韩国国际广播电台报道：针对1名空军女中士遭性侵后自杀身亡事件，韩国国防部检察团对空军各调查机构同时展开了没收调查。国防部表示，4日上午国防部检察团对忠南鸡龙台空军本部军事警察团和15战斗飞行团军事警察大队进行了没收调查。另外，负责在3月调查这起性侵事件的20战斗飞行团军事警察大队也被列为没收调查对象。身亡女中士在20战斗飞行团时期遭到性侵，后来被移转到15战斗飞行团，并在隶属15战斗飞行团时期自杀身亡。这是国防部检察团本月1日接管该案后首次对空军调查机构进行没收调查。女中士向军方报告被性侵是在3月3日，而军方对加害嫌疑人张中士进行的首次调查是在14天后的17日，确保张中士的手机是在受害人身亡的9天之后，有声音质疑军方未能彻底进行调查。另据最新报道，空军参谋总长李成龙于4日引咎辞职。李成龙当天发布信息称，本人对相关事件深感责任重大，于2021年6月4日引咎辞职。李成龙向国民致歉，向故人致哀，并向遗属真诚致上慰问之意。在空军参谋总长李成龙请辞后，韩国总统文在寅立即予以批准。青瓦台国民沟通首席秘书朴洙贤当天在记者会上说，文在寅总统立即批准了空军参谋总长李成龙辞去其职务，青瓦台将迅速处理有关李成龙的辞职程序。