三分之一韩国老人参与经济活动 74%为生计

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韩国国际广播电台报道：韩国政府每3年进行老人情况调查，7日政府发布了相关调查结果，显示三分之一的老人参与经济活动，大部分老人工作是为了生计。其中，65至69岁老人经济活动参与率从首次进行相关调查的2008年的39.9%上升到去年的55.1%。以从事行业来看，单纯的劳务工作所占比重最高，达48.7%。然后依次为农渔业（13.5%）和服务业（12.2%）。老人收入也继续增加，从2008年的700万韩元增加到去年的1558万韩元。据分析，劳动收入和个人年金收入增加是老人收入增加的主要原因，政府支援等公共机构发放的收入占比27.5%。在工作原因方面，为了生计而工作的老人最多，占比73.9%。希望与子女分开住的老人也继续增加。希望与子女同住的老人占比从2008年的32.5%减至去年的12.8%。调查显示，目前近8成老人(78.2%)单独居住。在独居理由方面，62%的受访者表示，具备健康、经济能力、个人生活等独立生活条件。在健康状况方面，约5成人(49.3%)认为“良好”，但有13.5%的受访者有抑郁症状。韩国保健社会研究院于去年3月至12月针对10097名65岁以上老人进行了此次面对面调查， 可信任度为95%，误差范围为±1个百分点。