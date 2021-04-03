文在寅将出席G7峰会并对奥地利和西班牙进行国事访问

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韩国国际广播电台报道：青瓦台9日宣布，文在寅总统将于11至13日出席在英国举行的七国集团（G7）峰会，并将于13至15日和15至17日分别对奥地利和西班牙进行国事访问。应七国集团轮值主席国英国首相鲍里斯·约翰逊的邀请，文在寅将出席七国集团峰会。此次在英国康沃尔举行的峰会除七国集团成员国外，韩国、澳大利亚、印度和南非共和国领导人也应邀出席。这也是继去年之后，文在寅连续第二年应邀出席七国集团峰会。去年曾由美国担任轮值主席国，但峰会最终因新冠疫情全球大流行而被取消。青瓦台发言人朴炅美当天在记者会上介绍说，文在寅总统将于12和13日出席七国集团峰会扩大会议3个环节的讨论，与各国共享“韩国版新政”的经验。朴炅美表示，以此次七国集团峰会为契机，文在寅总统将与主要国家首脑举行双边会谈。在结束七国集团峰会后，文在寅将于13至15日对奥地利进行国事访问，文在寅也是韩国与奥地利1892年建交以来首位访问该国的韩国总统。访奥期间，文在寅将与奥地利总统范德贝伦和奥地利总理库尔茨先后举行会谈。随后，文在寅将于15至17日对西班牙进行为期3天的国事访问。访问期间，文在寅将与西班牙国王费利佩六世和西班牙首相桑切斯举行会谈，就克服新冠疫情和经济合作等关心问题进行讨论。