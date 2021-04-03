韩第1剂新冠疫苗接种者接近1000万 10日起接种杨森疫苗

Photo : YONHAP News

韩国国际广播电台报道：韩国从10日起开始接种只需注射1剂的杨森疫苗，接种对象为30岁及以上预备役军人和民防卫队员等89万余人。若疫苗有余，将优先提供给60岁及以上预约接种者，60岁以下人群则可通过SNS进行当日接种预约。从下周起，20-29岁社会必需工作人员、医疗工作者和部分教师将接种辉瑞疫苗。由于20万人的预约名额已满，原计划进行到15日的预约工作已于9日提前结束。未能预约或名单遗漏的接种对象可从本月底起至下月初进行预约。随着接种对象范围不断扩大，韩国单日新增接种者已增至70万-80万人，预计10日第1剂接种者累计将超过1000万人。专家指出，在接种人数迅速增多的时期更需格外注意，接种后应休息30分钟，一到两天内最好不要进行超出日常生活范围的活动。统计显示，阿斯利康新冠疫苗存量相较预约人数存在50万剂次的缺口。防疫部门表示将推广最少残留注射器、利用保健所存量，确保所有预约者均可接种。另外，以10日0时为准，韩国新增611例新冠病毒确诊病例。各种感染事例在全国范围内接连出现，再加上来自海外的变异病毒也在扩散，防疫当局对此深感忧虑。韩国政府将于11日发布从下周起适用的保持社会距离措施调整案。考虑到近期疫情扩散势头并未减弱，政府可能再次延长现行防疫措施，首都圈和非首都圈或将继续实施保持社会距离第2阶段和第1.5阶段措施，全国范围内也将继续禁止5人以上私人聚会。