韩政府：将以美供应链战略为契机扩大韩企海外市场

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韩国国际广播电台报道：韩国政府就美国公布的半导体、电动汽车电池等4大主要产品供应链强化战略表示，将以此作为加强韩国产业供应链和韩企进入全球市场的机会。韩国产业通商资源部在9日发布的新闻资料中表示，自今年2月24日美国颁布行政命令以来，韩国政府启动了跨部门和民官合作体系，就半导体等核心产品的稳定供应链构建进行应对。在5月21日韩美首脑会谈中，两国在半导体等核心产品的互相投资、研发合作等领域取得了较大进展。美国政府于当地时间8日发布了半导体、电池、稀土类、生物医药品4大核心产品供应链百日评估结果报告。拜登于2月24日签署行政命令，要求商务部、国防部等有关部门进行供应链调查。此次调查的实际目的在于降低对中国依赖度、提高美国产业的竞争力。调查结果报告提出了供应链稳定方案，具体包括扩大美国国内产能、加大研发投资等政策性支援，加强与同盟和伙伴国家的合作等。韩国政府9日在政府世宗办公大楼召开第19次通商推进委员会会议，就美国供应链报告发表情况进行讨论。通商交涉本部长俞明希主持会议。俞明希表示，今后将针对4大产品的具体应对方向展开讨论，继续努力加强与其他主要国家的合作，稳定核心产品供应链并扩大韩国企业参与全球供应链的机会。俞明希还表示，由于美国表现出通过单边、多边措施和贸易协定等手段积极应对不公平贸易行为的决心，今后两国通商部门将保持紧密沟通、加强合作。