文在寅：将与西班牙加强合作

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韩国国际广播电台报道：应西班牙国王费利佩六世的邀请，韩国总统文在寅抵达西班牙进行访问。文在寅是新冠疫情暴发后首位对西班牙进行国事访问的外国领导人。两位首脑继费利佩六世访韩后时隔20个月再次会晤，一同在马德里王宫检阅了仪仗队。随后，文在寅访问马德里市政府，马德里市长阿尔梅达将一把黄金钥匙作为礼物送给了文在寅。阿尔梅达表示，黄金钥匙象征着西班牙的首都马德里市的大门永远敞开。文在寅回答说，将用这把钥匙打开克服新冠疫情之门。在随后由西班牙国王费利佩六世主持的国宾晚宴上，费利佩六世提到韩国电影《寄生虫》和歌手防弹少年团在西班牙很有名气。文在寅表示，西班牙食品和足球在韩国也很受欢迎，强调两国应加强合作。文在寅表示，自己和韩国国民深信西班牙将再次取得伟大的成就，韩国与西班牙是保持了70年友谊的朋友，韩国已做好与西班牙共同向前迈进的准备。随后，文在寅与西班牙首相桑切斯举行会谈，预计双方重点讨论增进两国卫生合作、克服新冠疫情的有关事宜，并就扩大贸易投资的方案和环保未来产业合作等进行讨论。西班牙是海外建设订单金额排名全球第2的建设强国，预计文在寅还将谋求与西班牙扩大共同进军海外建设市场的方案。青瓦台高层人士表示，期待文在寅总统此访成为韩国与欧盟四大强国之一的西班牙加强战略合作关系的契机。