韩邮局快递劳资商定增加快递分拣人员

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韩国国际广播电台报道：韩国邮局快递工会表示，邮政事业本部并未正常支付快递分拣作业手续费，因此进行第3天静坐示威。数千名全国快递工会成员在首尔汝矣岛集会进行彻夜示威。社会性协议机构决定截至16日就旨在防止快递员过劳死的方案进行协商，工会成员为此进行两天一夜的斗争。快递工会要求快递公司遵守在第1次社会性协议中明示的分拣作业应由快递公司负责相关规定。本月8日第2次协商无果而终后，社会性协议机构于15日重启协商，劳资间就最大争论点——增加分拣作业人员问题在一定程度上达成了一致，具体为每2名快递员分配1名分拣作业人员，截至9月先增加预定分拣人员的一半，截至年底投入所有分拣人员。另一个争论焦点是缩短工作时间后的工资问题。最近政府根据研究结果发布快递员的适当工作时间为每周60个小时。快递工会认为，工作时间减少，每月收入也将有所减少，要求资方上调手续费。分析认为，社会性协议机构16日达成第2次协议的可能性较高，若未能达成协议，快递工会长期罢工将导致配送受到更多影响。另据最新报道，快递业劳资双方16日就旨在预防快递员过劳死的协调方案达成了临时协议。但邮局快递工会和邮政事业本部仍围绕协调方案存在意见分歧，双方决定继续进行协商。