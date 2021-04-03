韩成功进行首次船舶自动驾驶测试

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韩国国际广播电台报道：随着全球围绕智能船舶市场主导权的竞争日渐激烈，近日韩国进行了首次船舶完全自动驾驶测试。现代重工业集团旗下船舶自动驾驶公司Avikus成功进行了韩国首次船舶完全自动驾驶航行。Avikus表示，16日该公司在庆尚北道浦项运河一带进行测试，一艘12人游轮在没有人力介入的情况下成功完成自动驾驶航行。韩国移动通信商KT、韩国科学技术院（KAIST）、韩国海洋大学等参与了此次测试。测试船舶搭载Avikus独立研发的自动驾驶系统，实现了不需要人力介入的完全自动航行。船舶搭载的摄像头所拍摄的高清晰视频和传感器信息通过5G网实时传送至距离浦项300公里的KT果川网络控制中心，KT通过接收到的信息对船舶进行远程监控和操纵。浦项运河全长10公里，水路平均宽度仅为10米，且来往船舶密集，航行环境较为复杂。Avikus运用HiNAS航海支援系统和HiBAS船舶离靠岸支援系统完成了从出港、航行、回航到靠岸的整个自动驾驶流程。HiNAS系统通过人工智能对船舶状态和航路周边情况进行分析，并以增强现实的形态通知航海员。船舶上搭载了自动驾驶汽车所使用的基于激光技术的传感器和特殊摄像头，在没有船员的情况下也可自动应对海上气候和海流变化、周边出现渔船等各类突发情况。Avikus计划在此次测试的基础上进一步升级船舶自动驾驶技术，并将适用范围扩大至客轮、货轮等所有船舶。为此，该公司最早将于今年下半年与韩国国内船舶公司共同进行全球首次跨洋测试。Avikus成立于去年12月，是现代重工业集团的首家内部风投公司，致力于研发和升级船舶自动驾驶系统。