韩政府17日公布第三季度疫苗接种计划

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韩国国际广播电台报道：韩国防疫部门17日将公布第三季度新冠疫苗接种计划。若要实现下半年70%国民接种的目标，未来3个月须为约2200万人进行接种。预计7月和8月将先后为50-59岁人群、40-49岁人群接种疫苗，按照由高到低的年龄次序依次进行接种。韩国疾病管理厅长郑银敬表示，将优先为50-59岁人群接种，预计从8月起将可为其他年龄层接种。为了实现第二学期全面恢复线下授课，防疫部门计划在暑假期间完成对幼儿园和中小学教师、高三考生的接种工作。上半年未能接种的老年人和社会必需人员等也将是下月优先接种对象。防疫部门表示，下半年将启动面向所有国民的接种工作，因此比起决定具体的接种对象，迅速接种更为重要。防疫部门尤其强调，为了实现群体免疫，参与接种的意愿最为重要。韩国中央事故处理本部防疫总负责人尹泰皓表示，接种过程中有可能出现不良反应等意外或者国民接种意愿降低的情况，将持续保持沟通、推动接种工作。同时，国会保健福祉委员会通过了政府向企业支援疫苗休假费的法案，以提高疫苗接种率。政府表示，第1剂疫苗累计接种者将在17日突破1400万人，不过接种规模尚不足以遏制疫情的扩散，国民应继续严格遵守防疫守则。