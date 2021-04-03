文在寅18日返韩 归国前与宗教人士商讨教皇访北问题

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韩国国际广播电台报道：韩国总统文在寅结束为期7天的欧洲巡访日程，于18日上午返回韩国。返韩之前，文在寅在巴塞罗那圣家族大教堂会见枢机主教胡安·何塞。此前，文在寅在奥地利访问了海利根克劳兹修道院。5月韩美首脑会谈结束后，文在寅还同与美国总统拜登亲近的枢机主教威尔顿·格雷戈里进行了会晤。文在寅陆续会见天主教人士，就教皇访问北韩问题进行了讨论，并期待教皇在不久的将来能够对北韩进行访问。文在寅表示，最近天主教为南北统一担任了重要角色。文在寅利用最近1个月间进行海外巡访的机会接连与天主教高层人士会晤，引发了人们对教皇访北事宜的关注。3年前，文在寅将北韩国务委员长金正恩邀请教皇访问北韩的心意转达给了教皇，教皇欣然表示“将在不久的将来前往北韩”。但此后南北韩对话中断，教皇访北问题也暂时搁置，不过教皇希望访北的心意并没有变化。分析认为，教皇最近首次任命韩国大主教俞兴植为教皇厅圣座圣职部部长也是考虑到了访北问题。俞兴植曾4次访问北韩，熟悉北韩问题，其间担任了为教皇厅与南北韩搭建桥梁的角色。俞兴植表示，如果北韩邀请教皇访北，北韩将获得巨大的利益。韩国统一部高层人士表示，如果开始就教皇访北问题进行讨论，韩国政府将积极提供支援。