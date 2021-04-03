韩难民审查案例数创新高 申请通过率首次跌破1%

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韩国国际广播电台报道：6月20日是难民日，据韩国法务部出入境外国人政策本部20日的数据，今年1-4月新增难民申请人数为894人，仅为去年同期（4404人）的五分之一。韩国自施行《难民法》以来，难民申请人数连年上升，从2014年的1574人增至2018年的1.6173万人；2019年小幅回落至1.5452万人。不过此后受新冠疫情影响，申请人数出现骤减，去年仅为6684人，是5年以来的最低值。难民审查和待审人数则大幅增多。今年1-4月难民审查案例累计达3879起，已经超过去年总数（6254起）的一半，是去年同期（1358起）的将近3倍。另外，以4月为准，待审人数累计达1.6211万人，其中第一轮待审人数为1.1657万人，第二轮为4554人。在新冠疫情之下，异议申请案例数也有所增长。去年异议申请案例接近6000起，打破了2016年5277起的最高纪录。济州汉拿大学特聘教授金道均（音译）指出，疫情暴发后对难民的审核标准提高，未得到批准的申请者要求重审的情况增多。今年1-4月的难民申请通过率仅为0.3%，仅为统计执行以来累计平均值（2.9%）的十分之一。这是韩国难民申请通过率首次跌破1%。