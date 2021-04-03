韩国民力量党支持率达39.7% 创亲信干政事件后最高纪录

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韩国国际广播电台报道：韩国民调公司RealMeter受YTN电视台委托，从本月14日至18日对全国2514名18周岁及以上国民进行的调查显示，最大在野党国民力量党的支持率较上周上升0.6个百分点至39.7%，这是该党在RealMeter民调中的最高纪录。执政党共同民主党较上周上升0.2个百分点，为29.4%。两党支持率的差距为10.3个百分点，连续14周超出误差范围。此外，国民之党、开放民主党、正义党的支持率分别为6.7%、5.7%、3.5%。以工作日（周一至周五）为准，国民力量党的支持率连续3周上升，达到2016年亲信干政事件后的最高值。国民力量党在忠清地区（6.8%↑·40.4%）、20-29岁人群（2.9%↑·41.9%）、50-59岁人群（2.9%↑·39.1%)）中的支持率有所上升，不过在首尔（2.2%↓·38.9%）、40-49岁人群（1.9%↓·28.8%）中则有所下滑。另外，韩国总统文在寅的支持率为39.6%，较上周上升1.1个百分点；负面评价为56.7%，下滑0.9个百分点。此次调查的置信区间为95%、抽样误差为±2.0%。调查具体内容可查阅RealMeter网站或韩国中央选举民调审议委员会网站。