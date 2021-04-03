韩政府研讨有选择性地向民众发放第5轮灾难支援金

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韩国国际广播电台报道：每当韩国政府向民众发放灾难支援金时，均会强调相较向全民提供支援，应向受损阶层有选择性地提供支援有关计划。韩国经济副总理洪楠基今年1月表示，集中向受损阶层提供大规模支援，将会起到更大的支援成效。在研拟向民众提供第5轮灾难支援金的过程中，韩国政府向共同民主党提出了有选择性地向民众提供支援的有关计划，也就是收入上游30%的家庭不在支援范围内，只向收入下游70%的家庭发放灾难支援金。支援额与去年向全民发放灾难支援金时期相同，单人家庭为40万韩元，4人及以上家庭最多为100万韩元。除灾难支援金之外，政府还以全体国民为对象实施所谓的“信用卡现金回馈”制度。主要内容为若民众第三季度信用卡刷卡额超过第二季度刷卡额，刷卡超过额数的10%将作为现金予以回馈。但个人能够获得现金回馈的限额为30万韩元至50万韩元，额数尚未确定。政府认为，虽然灾难支援金是有选择性地提供支援，但“信用卡现金回馈”则是以全民为对象，将起到向所有国民提供支援的成效。另外，在执政党方面仍主张应以全民为对象提供灾难支援金之际，青瓦台表示，即将公布党政协议案。青瓦台经济首席秘书李昊升表示，目前尚未确定支援对象和如何提供支援，但党政已大致上就支援方案达成了共识。除灾难支援金之外，第2轮追加预算案还反映了购买新冠疫苗、小工商户支援和创造工作岗位等预算，总额约为35万亿韩元。