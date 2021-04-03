韩专家：德尔塔变异毒株有可能成为韩国主要流行毒株

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韩国国际广播电台报道：传播力强的德尔塔毒株在全球多国快速扩散，新冠疫情或将再次暴发。德尔塔毒株的传播力是此前流行的阿尔法毒株的1.6倍，已成为英国等国家的主要流行毒株，在韩国也无法排除这种可能性。据韩国中央防疫对策本部和外媒24日消息，目前德尔塔变异毒株已出现在全球80多个国家。其中英国新增确诊病例的90%、葡萄牙里斯本的60%均感染了德尔塔毒株。美国的德尔塔毒株感染病例每两周翻倍，目前占比已升至20%。问题在于德尔塔毒株的扩散速度快，占比极有可能持续上升。今年4月印度首次发现9例德尔塔毒株感染病例，短短2个月的时间里迅速增至190例。若再计入存在流行病学关联性的66例病例，德尔塔毒株感染病例累计达256例。由于德尔塔毒株也有可能在韩国成为主要流行毒株，目前防疫部门正在探讨多方面应对措施。专家认为，德尔塔毒株的传播力强，随时都有可能成为韩国主要流行毒株。政府则表示，随着疫苗接种的提速，可从一定程度上遏制包括德尔塔毒株在内的所有变异毒株的传播。韩国中央防疫对策本部流行病学调查分析团长李相源（音译）在例行记者会上指出，遏制变异毒株流行的最佳对策是在计划的时间内完成接种。他表示，虽然英国新增确诊病例的90%以上均为德尔塔毒株感染者，但是其中89.6%尚未接种第二剂、65%为完全未接种者；由此可见疫苗对病毒具有相当大的预防效果和重症防止效果。