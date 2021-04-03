韩7月起放宽防疫措施 首都圈允许最多6人聚会

Photo : YONHAP News

韩国国际广播电台报道：韩国将从7月1日起实施调整后的防疫响应机制，首都圈将实施第2阶段保持社会距离措施、其他地区为第1阶段。此前首都圈关闭的娱乐设施将可营业，餐厅、咖啡馆等大众设施的营业时间限制将从目前的晚10时延长至12时，私人聚会人数上限在7月前两周放宽至6人，此后进一步放宽至8人。到7月中旬为止，非首都圈除忠清南道以外的大部分地区私人聚会人数上限为8人，济州为6人。韩国中央灾难安全对策本部27日公布了包括上述内容的“各地保持社会距离措施调整适用方案”。根据方案，新增确诊病例连续多日保持在400例以上的首都圈将从7月1日起适用第2阶段保持社会距离措施。不过7月1日至14日被定为“过渡期”，私人聚会最多仅允许6人参加，集会人数上限为50人。非首都圈地区将适用第1阶段保持社会距离措施，但大部分地区也将适用“过渡期”。中央灾难安全对策本部表示，除忠清南道以外的地区将经过两周的过渡期分阶段放宽至第1阶段。在过渡期内，釜山市、光州市、大田市、蔚山市、世宗市的私人聚会人数上限为8人；江原道、忠清北道、全罗北道、全罗南道、庆尚北道、庆尚南道同样为8人；济州仅允许6人；忠清南道将完全放开限制，在遵守防疫守则的前提下不对人数设限。韩国防疫部门提醒，虽然防疫措施有所放宽，但更需严格遵守防疫守则，防止疫情扩散。