尹锡悦宣布出马竞选韩国总统

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韩国国际广播电台报道：韩国前检察总长尹锡悦29日正式宣布参加韩国下届总统竞选。尹锡悦当天下午在首尔瑞草区尹奉吉义士纪念馆举行的记者会上表示，必须重新树立已经失常的自由民主主义、法制与公正价值。尹锡悦在说明其出马竞选总统背景的同时，对文在寅政府予以了强烈批判。他说，4年前在众人的期待下成立的文在寅政府无视经济常识、与推行市场对立的房地产与经济政策导致众多青年与个体工商户遭受痛苦。目前已无法期待现政府所推行的民主主义，胜者独食绝对不是自由民主主义。现在我们必须阻止腐败无能的执政势力的延续以及对国民的掠夺行径，我们一定要实现政权交替。前检察总长尹锡悦当天表示，国民对本人的种种不足给予鼓励和支持, 我一直认为这是不畏惧对现存势力依法执行的鼓励。在我退出公职后，国民对我给予理解，并不断给予声援。由于本人对政权交替抱有强烈愿望而出马竞选总统，虽然没有在政治一线上的经验，但在26年期间一直以面向国民鞠躬尽瘁的信念而进行了公职生活。当有记者问到“是否会加入国民力量党”的提问时，尹锡悦表示：“我与国民力量党都对政治哲学有一致的看法，即使不支持国民力量党的国民都认为，国家应该由智慧和常识来运作，他们会对自由民主主义的价值给予赞同。”