韩正式成立新一代mRNA疫苗平台技术联合体

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韩国国际广播电台报道：韩国保健福祉部和韩国制药生物协会29日宣布“新一代mRNA疫苗平台技术联合体”正式成立，联合体以韩美药品、ST Pharm、GC绿十字为中心，由 韩国创新药品联合体提供支持。保健福祉部介绍称，该联合体由在原料、疫苗生产、新药研发等领域具有优势的企业相聚一堂，成立宗旨在于确保新冠疫苗平台 技术，建设大规模生产体系，实现疫苗自我供给，并为面向全球出口打下基础。mRNA疫苗研发和生产工作可能将分两个阶段进行。 联合体计划先到明年确保国产mRNA疫苗技术， 并生产可供全民接种两剂的1亿剂次新冠疫苗。联合体还计划到2023年建立基于mRNA平台的疫苗量产体系，生产10亿剂次以上疫苗，并向国内供应及出口，到2025年基于mRNA平台开发抗癌疫苗及下一代创新药。参与联合体的韩美药品、ST Pharm和GC绿十字将共同出资7000亿韩元 以上以进行临床试验，确保核心原料并建设量产生产设备。除此之外，联合体还计划将参与联合体的组织范围扩大到 mRNA技术和原辅材料研发及生产相关国内生物制药企业以及与大学合作的产学研究所等。保健福祉部长官权德喆当天上午在首尔高丽亚娜酒店举行的联合体成立仪式上表示，政府将全力支持联合体加速进行疫苗研发及生产工作。