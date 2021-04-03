日本对韩限贸措施实施2年 韩核心产品对日依赖度大幅降低

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韩国国际广播电台报道：日本对韩国采取限贸措施2年以来，韩国材料、零部件和设备核心产品的对日依赖度大幅降低，总市值超过1万亿韩元的相关中小、骨干企业也增多超过1倍。韩国产业通商资源部1日发布了“材料、零部件和设备竞争力强化2年成果”，其中显示限贸措施三大产品氟化氢、氟聚酰亚胺和光刻胶的对日依赖度大幅降低。今年1-5月氟化氢从日本进口额为460万美元，较2019年同期（2840万美元）减少83.6%。氟聚酰亚胺的进口额基本上跌至0，企业选择以超薄玻璃（UTG）取代该材料。光刻胶则实现了进口多边化，比利时产品进口额增长12倍。百大核心产品的对日依赖度从31.4%跌至24.9%，材料、零部件和设备产业总体对日依赖度从16.8%跌至15.9%。产业部还表示，韩国从中国进口占比也减少了3.1个百分点，实现了供应链多边化。在政府的大力扶持和与需求企业合作的基础上，韩国中小、骨干企业的发展也十分迅速。今年第一季度，材料、零部件和设备上市企业的总销售额较2019年同期增长了20.1%，远远高于上市企业总体平均销售额增速（12.7%）。材料、零部件和设备领域的贸易收支顺差规模达到总体产业的2.69倍，总市值超过1万亿韩元的中小、骨干企业从2019年的13家增至31家。产业部长官文胜煜表示，政府将继续努力推动韩国发展为领先全球的尖端产业强国。