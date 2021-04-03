韩政府敲定33万亿韩元规模第2轮追加预算案

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韩国国际广播电台报道：韩国政府1日召开国务会议，敲定2021年第2轮追加预算案,预算案规模达33万亿韩元，是以财政支出增额为准史上规模最大的一次追加预算。此次追加预算案包括3种新冠疫情受损支援预算，分别是新冠疫情共生国民支援金、受损小工商业者支援金以及共生消费支援金，规模达13.4万亿韩。若包括地方政府预算在内，预算案规模达15.7万亿韩元。其中，国民支援金规模最大，为10.4万亿韩元。政府将向收入处于下游80%的国民发放支援金，每人25万韩元，4人家庭将可领取100万韩元。基础生活津贴领取者、低收入群体、单亲家庭等还可额外领取支援金，每人10万韩元，相关预算规模达3000亿韩元。向小工商业者提供现金支援的“希望恢复资金”规模达3.25万亿韩元。政府将向113万名小工商业者发放100万至900万韩元的支援金，对象为从去年8月起受营业禁令或营业限制措施影响的小工商业者以及被列为经营危机行业的小工商业者。雇佣及民生稳定支援预算规模达2.6万亿韩元，用于购买疫苗及增设接种中心的预算规模达4.4万亿韩元。政府将2万亿韩元用于偿还国家债务，预计国家债务占国内生产总值（GDP）比重将从48.2%降至47.2%。