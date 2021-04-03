KBS开始提供海上卫视服务 航海船员可收看KBS KOREA频道

Photo : YONHAP News

韩国国际广播电台报道：在载运石油从上海驶向中东的1艘船舶的船舱内，结束了一天工作的船员们正悠闲地收看KBS KOREA频道的音乐节目。新韩海运“Wallaby号”（音译）船长黄善浩（音译）表示，在船上可以实时收看多种节目内容，这为船员们长时间的航海生活带来了巨大活力。KBS与KT SAT签署业务合作协议后开始提供上述海上卫视服务。实现超高速海上卫星通信的“无穷花卫星5A号”可向在大海上航行的船舶实时提供收视服务。韩国一直通过国际卫星通信或互联网向美国、欧洲和非洲等地播出节目，现在还可通过无穷花卫星，向在亚洲、印度和中东地区航行的船舶以及附近国家提供KBS KOREA频道的收视服务。“KBS World 24”新改版的KBS KOREA频道实时播出KBS电视一台的新闻和主要节目，以确保在海外任何地方均可迅速了解韩国信息。此前不到20%的首播节目比率也增至57%，将可传达最新的国内信息。KBS国际放送局局长权五勋表示，KBS同步向海外实时播出韩国人都喜欢收看的节目。KBS KOREA频道将在世界任何一个地方都会成为韩国人的主要收视频道。此外，KBS以外国受众为对象打造的韩流中心频道——KBS WORLD也将从明年开始提供海上卫视服务。