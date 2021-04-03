两份韩总统选举民调显示李在明、尹锡悦支持率分别居首

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韩国国际广播电台报道：4日公布的两份韩国下届总统选举民调结果截然相反。在二选一的假设之下，京畿道知事李在明和前检察总长尹锡悦分别领先。这是本月2日尹锡悦丈母一审被判实刑后的首次民调，尹锡悦支持率的变化情况引人关注。不过目前来看，二人的竞争仍十分激烈。民调机构Global Research于6月30日至本月2日面向全国1000名18岁及以上国民进行了二选一假设的调查，结果显示李在明支持率为44.7%、尹锡悦为36.7%。二人支持率相差8.0个百分点，处在误差范围之外。本次调查可信任度为95%、标本误差为±3.1个百分点。李在明在男女中的支持率均超过尹锡悦。从年龄来看，在18-59岁人群中，李在明支持率超过尹锡悦。尹锡悦支持率仅在60-79岁人群中高于李在明。另一家民调机构PNR Research受韩国媒体《Money Today》和未来韩国研究所的委托，于本月3日面向全国1001名成人进行的二选一假设调查结果显示，尹锡悦的支持率为49.8%，李在明为41.8%。二人支持率相差8.0个百分点，同样处在误差范围外。本次调查可信任度为95%、标本误差为±3.1个百分点。李在明和尹锡悦分别于本月1日和6月29日宣布参加下届总统选举。民调具体内容可参考中央选举舆论调查审议委员会官网。