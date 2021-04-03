丁世均以单一候选人身份竞选总统 李洛渊也宣布参选

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韩国国际广播电台报道：共同民主党下届总统大选党内竞选候选人丁世均和李光宰5日决定合推丁世均为单一候选人参选。两位候选人参考民意调查等结果做出了上述决定。丁世均称，将和李光宰一道为面向未来的经济政策开展合作，同时共同实现政治创新和统合。由此，共同民主党大选党内竞选候选人减少到8人，今后是否还会有候选人推选单一候选人备受关注。李洛渊当天也在网上发布视频，正式宣布出马竞选总统。李洛渊打出“守护我生活的国家”口号，介绍了新福利、中产阶层经济、文化强国等5项规划，并尤其强调到2030年将分阶段推进相关政策，让全体国民享受中产阶层以上的生活。在野圈大选参选人、前检察总长尹锡悦5日下午与首尔大学教授朱汉奎见面，朱汉奎一直批判现任政府的“脱核电”政策。尹锡悦在上周召开的记者会上批判现任政府的错误政策时也曾列举“脱核电”政策。据分析，尹锡悦与朱汉奎共同探讨了“脱核电”政策所存在的问题，并就核电产业发展方案交换了意见。尹锡悦6日还将同韩国科学技术院原子核工学系学生见面，听取现场意见。另外，曾在朴槿惠政府时期担任民政首席秘书的律师曹大焕等人召开记者会，敦促前监查院长崔在亨参加总统选举。崔在亨在辞去监查院长职务后一直考虑步入政坛。