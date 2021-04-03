韩新增新冠病例连续1周维持在700例以上

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韩国国际广播电台报道：韩国新增新冠病毒确诊病例连续1个星期维持在700例以上。据中央防疫对策本部透露，以6日0时为基准，韩国新增746例新冠病例，其中56例为境外输入病例，690例为本地感染病例。在本地感染病例中，首尔为313例、京畿道224例，8成以上的新增本地感染病例出现在首都圈地区。韩国政府将首都圈疫情视为危机局面，决定通过对高风险设施进行特别防疫检查等，尽全力采取应对措施。尤其是传染性非常强的德尔塔变异毒株正在拉响全球疫情警报，该变异毒株在韩国境内正以2倍的速度迅速蔓延，对此，政府决定强化对策，阻止变异毒株蔓延。韩国国务总理兼中央灾难安全对策本部本部长金富谦召开首都圈防疫特别检验会议时表示，8日起，营业场所只要违反1次防疫规定，将即刻被责令停业10天，呼吁人们提供防疫合作。金富谦表示，深知中小企业和小工商户面临困难，但只有战胜传染病，才能研讨其他方法。金富谦说，新冠疫情迟迟不退，当前应一同努力渡过这道难关，才能在接种新冠疫苗后形成群体免疫和恢复日常生活。在谈到近期新冠疫情扩散势头时，金富谦表示，目前不仅疫情扩散速度加快，首都圈也出现变异毒株感染病例的明显增势，且3成新冠确诊病例为20多岁年轻人，20多岁的年轻病例不断出现。目前韩国正值抗击新冠疫情的关键时期，应集中力量击退首都圈的疫情。据统计，5日韩国新增53000余人接种第1剂新冠疫苗，第1剂疫苗累计接种者达1540万余人，完成新冠疫苗接种的人共有536万人，占全体人口的10.5%。在首都圈新冠病毒感染病例中，20岁年龄段患者的比例迅速增加。为使处于旺盛活动阶段的年轻人优先接种新冠疫苗，首尔市长吴世勋邀请政府部门提供更多的疫苗。另据报道，目前韩国政府正在与以色列政府就疫苗互换事宜进行磋商，形式为以色列政府先向韩国提供其国内剩余的新冠疫苗，之后韩国再予以偿还。据悉，以色列政府将在近几天里先向韩国提供临近流通期限的70万剂辉瑞新冠疫苗，今年9月，韩国将把同等数量的辉瑞新冠疫苗偿还给以色列政府。