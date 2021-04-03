Jungheung建设成为大宇建设的优先收购协商企业

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韩国国际广播电台报道：大宇建设未能对外出售时隔3年以后，目前Jungheung建设公司被指定为收购大宇建设的优先协商企业，该企业提出的最终收购价格为2万亿韩元出头。韩国产业银行旗下子公司KDB Investment为大宇建设的最大股东，目前已经接受了Jungheung建设公司发来的价格调整邀请。KDB Investment透露，Jungheung建设公司提交的提案包括价格调整条件以及非价格因素等内容。KDB Investment代表李大贤表示，最终的交易价格才是最有意义的。在进行出售合约协商的过程中，因各种原因而出现变化的话，将没有意义。据分析，为使提出最高价的Jungheung建设公司不在中途放弃，KDB Investment将向Jungheung建设公司提供调整价格的机会。在6月25日进行大宇建设出售竞标的过程中，Jungheung建设公司提出了2.3万亿韩元的收购价格，而Skylake则提出了1.8万亿韩元的收购价格。在Jungheung建设公司被指定为收购大宇建设的优先协商企业以后，大宇建设劳动组合表示，大宇建设的出售竞标过于草率，对此提出了强烈反对。大宇建设劳动组合一位有关人士说，工会并不是要求大宇建设在找到新的主人后进入正常化经营，而是反对大宇建设方面对出售后不负责任的态度。以施工能力为评价基准，大宇建设在业界排名第6位，Jungheung建设集团旗下的Jungheung土建和Jungheung建设分别位居第15位和第35位。