戛纳国际电影节开幕 奉俊昊称电影创作从未停止

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韩国国际广播电台报道：第74届戛纳国际电影节当地时间6日开幕，韩国导演奉俊昊代表电影人宣布电影节开幕，在发表开幕宣言时奉俊昊表示，“火车在卢米埃尔兄弟的电影中出现后，在数百年的时间里，世界电影创作从未停止。”奉俊昊2019年执导的电影《寄生虫》曾在戛纳国际电影节摘得最高荣誉金棕榈奖。另外，在当天的开幕式上，被选任为竞赛单元评委的韩国演员宋康昊也发表了他的感想。宋康昊说，“此前一直在担心今年是否也无法举行电影节，新冠疫情大流行对全人类构成了极大的威胁。但就像奇迹一般，自己最终得以站在这里向大家致以问候，对此感到万分荣幸和高兴。”由于新冠疫情蔓延，去年未能举行戛纳国际电影节，今年也较原定开幕时间推迟了2个月举行。本届电影节主竞赛单元应邀作品包括莱奥·卡拉克斯执导的《安妮特》和西恩·潘执导并主演的《国旗日》。非竞赛单元应邀参展的作品包括韩在林执导的《紧急宣言》。此外，韩国导演洪尚秀的《在你面前》亮相戛纳国际电影节今年新设的“首映单元”(Cannes Premiere)。韩国演员李秉宪将在闭幕式上担任颁奖嘉宾，这也是韩国演员首次在戛纳国际电影节担任颁奖嘉宾。另一方面，由于在放宽封锁措施后，许多前往戛纳观看电影节的观众并未佩戴口罩，也未保持社会距离，有声音担忧疫情会再次扩散。