韩国荷兰举行视频首脑会谈 商定加强半导体等尖端产业合作

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韩国国际广播电台报道：韩国总统文在寅与荷兰首相马克·吕特7日下午以视频方式举行首脑会谈，两国首脑商定继续加强两国在第4次工业革命领域的实质性合作。此次会谈在韩国与荷兰建交60周年之际举行，会后两国首脑发布联合媒体声明。去年韩国和荷兰间贸易在新冠疫情之下仍同比增长超过20%，达到102亿美元，两位首脑对此予以高度评价，并商定进一步扩大贸易和投资。文在寅表示，荷兰是对韩国投资最多的欧洲国家，也是韩国投资第三多的欧洲国家，两国正在共同开拓半导体、新能源和可再生能源等尖端产业。两位首脑尤其指出，韩国和荷兰分别在半导体制造和半导体生产设备领域具备优势，是核心伙伴，今后将进一步巩固两国在半导体供应链方面的合作。荷兰在全球半导体设备市场排名第3，垄断EUV光刻机生产的荷兰阿斯麦(ASML)公司总销售额的约30%来自韩国企业。两国首脑还一致同意，除半导体等数码经济领域，还将在可再生能源、氢经济、太阳能和风能等低碳绿色经济及创新领域加强合作。两国首脑一致认为，疫苗普及和公平、迅速的供给对克服新冠疫情至关重要，两国将展开积极合作，实现包容性绿色复苏和碳中和等共同目标。文在寅还表示，将继续努力推动韩半岛无核化和构建永久和平。对此，吕特表示，支持韩国持续推动北韩参与旨在实现韩半岛和平与繁荣的努力。两国首脑还强调“自由、开放、包容的印度太平洋”至关重要，商定将摸索结合韩国新南方政策与荷兰的印度太平洋指导方针展开合作的方案。