标准普尔将韩今年经济增速预期从3.6%上调至4.0%

Photo : YONHAP News

韩国国际广播电台报道：国际信用评级公司标准普尔(S&P)将今年韩国经济增速预期值从3个月前的3.6%上调至4.0%。标准普尔亚太区首席经济学家肖恩·罗奇（Shaun Roache）7日在题为“后新冠时代的亚洲有何不同”的在线记者恳谈会上作出了上述预测，并表示对韩国经济复苏的前景一直持乐观态度。不过罗奇将明年韩国的经济增速预期值从3.1%下调至2.8%。罗奇表示，虽然韩国出口持续强劲、投资也逐步改善，但是家庭消费走弱。为实现可持续的经济复苏，需要恢复家庭消费。罗奇预测，基准利率在今年底至明年将有多轮上调，不过截至明年底不会高于1.25%。罗奇还就家庭和服务领域支出较少的情况指出，通胀风险在韩国等亚洲地区属于暂时性现象，明年将消失。标准普尔亚太区高级主管陈锦荣(KimEngTan)认为，由于发达国家疫苗接种率较高，美国等发达国家的复苏速度将快于全球金融危机时期，但是亚洲则将相对缓慢。亚太区企业评级韩国企业主管朴俊弘（音译）指出，受疫情影响，对半导体等多项出口产品的需求正在上升，韩国企业的信用评级正在改善。标准普尔目前进行评级的韩国企业中，67%的企业前景展望为“稳定”、25%为“负面”、8%为“乐观”。