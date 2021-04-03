韩国务总理不排除最早或本周末上调防疫级别至最高级

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韩国国际广播电台报道：韩国首都圈新冠病毒感染病例骤增，对第4轮大流行的担忧日渐增加。韩国国务总理金富谦表示，到本周末将观察疫情趋势，若情况严重到无法继续维持现行防疫级别，将不得不上调至最高级别。金富谦7日出演KBS《9点新闻》时表示，进行保持社会距离措施改版时保留了为期2周的观察阶段，因此暂时维持防疫级别不变。疫情趋势是否已达到现有防疫级别无法承受的水平需做进一步的观察。对于“是否会最快在本周末将防疫级别上调至最高级”的提问，金富谦表示，目前每天都在关注各项情况以作出相关判断。金富谦还就外界批评过早放宽防疫措施导致防疫心理松懈表示，国民已十分疲劳，疫苗接种也比预期顺利，因此认为按照约定从7月起实施新版保持社会距离措施也很重要，但是结果却再次令国民面对困难情况，作为政府人员深感抱歉。金富谦还表示将继续维持海外韩国公民入境免隔离措施。他说，若改变政策，将造成混乱，而且入境国民需接受总共3轮的PCR检测。金富谦强调，将对违反防疫规定的行为严厉问责，若有必要，将实行“一次出局”制度。另外，金富谦就目前20-39岁人群疫苗接种延迟情况表示，包括以色列疫苗在内的1000万剂新冠疫苗将于7月内运抵韩国，虽然7月接种工作出现空白令人惋惜，但8至9月的疫苗将可充足供应。