韩公开电池战略：确保明显技术差距 打造顶尖电池强国

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韩国国际广播电台报道：韩国将电池战略的核心目标定为确保明显的技术差距，打造顶尖的电池强国。韩国政府将大幅扩大相关项目的税额扣除，引导企业进行攻击性投资，并将电池核心技术指定为国家战略技术，对研究开发和设备投资分别给予最高50%和20%的税额扣除优惠。每年还将培育1100名以上的专业人员，将硕博专业人员增至3倍，并在国立大学相关学系等新设教育课程。政府还将积极支援企业在海外进行矿藏开发，特别是研讨将电池核心材料钴的储备量扩大2-3倍等增加稀有金属的储备量，以确保稳定的电池核心材料供应。电池业界有关人士表示，无论如何开发技术和增加设备，如果不能确保材料，都将毫无用处，电池业界对政府拟定材料供应政策表示欢迎。政府还决定筹募800亿韩元规模的研发创新基金支援中小企业研发。韩国三大电池公司等企业也决定今后10年间投资40.6万亿韩元，其中一半将用于研发下一代电池，进一步拉大与竞争公司的技术差距。文在寅总统表示，今后电池产业将担任先锋，政府将与企业携手，一同将电池产业发展为继半导体产业后的又一个充满前景的产业，一同打造顶尖电池强国，向着大韩民国的远大未来迈进。继半导体之后，电池已成为韩国未来产业的核心动力。韩国政府计划通过电池战略，确保10年后电池产业年销售额达到166万亿韩元。