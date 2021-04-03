韩首都圈12日起适用最高级别防疫措施 下午6时后仅允许2人聚会

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韩国国际广播电台报道：韩国单日新增新冠确诊病例时隔1天超过1300例，韩国政府9日表示，将把首都圈保持社会距离措施上调至最高级别第4阶段。以9日0时为准，韩国新增1316例新冠确诊病例，时隔1天再次刷新最高值。政府表示，首都圈保持社会距离措施将从12日0时开始至25日24时上调至最高级别第4阶段，为期2周。新版保持社会距离第4阶段措施是在出现疫情大流行时适用的最高防疫级别，该阶段下午6时以前允许4人进行私人聚会，下午6时以后仅允许2人。餐厅、咖啡厅等大众设施的营业时间不得超过晚上10点。各级学校全面转换为线上授课，宗教设施只允许以无接触方式举行礼拜等活动。政府还建议职场实行交错上下班制或安排30%的员工居家办公。新的防疫措施在新版保持社会距离第4阶段措施基础上增加了几项强化措施，除禁止夜店和酒吧等营业外，其他娱乐场所也均被禁止营业。另外，还将推迟放宽完成疫苗接种者的防疫规定，完成接种者也须遵守私人聚会人员上限。中央灾难安全对策本部长金富谦（国务总理）9日在会议中表示，单日新增新冠病例连日刷新最高值，防疫面临最大危机，呼吁国民协助防疫，并表示今后将根据《损失补偿法》，竭尽全力为小工商户和个体户提供支援。