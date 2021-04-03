韩明年度最低时薪为9160韩元 劳资双方均不满意

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韩国国际广播电台报道：韩国明年度最低时薪被确定为9160韩元，较今年上涨440韩元，涨幅为5%。换算成月薪为191.4440万韩元。审议和议决最低时薪的社会对话机构最低工资委员会表示，13日经表决做出了上述决定。以适用年度为准，其间2018年最低时薪约上涨16%等2年连续上涨两位数，而今年仅上涨1.5%，涨幅为历来最低水平。鉴于今后经济复苏势头，明年度最低时薪涨幅再次增至5%，但考虑到小工商户和个体户的情况，涨幅没能上调至两位数。明年度最低时薪的表决过程并不顺利。12日晚，公益委员提出了最低时薪9030韩元至9300韩元的协调方案，力促协商取得进展。但全国民主劳动组合总联盟（民主劳总）4名劳方委员提出抗议，称现任政府并未能遵守“10000韩元最低时薪”的承诺并离开了会场。在再次召开的会议中，公益委员再次提出9160韩元的方案，资方委员表示反对，集体退出了会场。在此情况下，公益委员强行对最低时薪9160韩元方案进行表决，23名在职委员进行了投票，其中赞成13票、反对0票、弃权10票，明年度最低时薪案获得通过。劳资双方均对此次决定提出了抗议，劳方认为未能解决收入不均衡问题，资方则认为未能考虑到因新冠疫情而面临困难的小工商户等情况。明年度最低时薪将截至8月5日进行公告，明年1月1日开始生效。