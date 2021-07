防弹少年团《Butter》连续7周登顶公告牌百强单曲榜

Photo : YONHAP News

韩国国际广播电台报道:防弹少年团(BTS)第二首英文新曲《Butter》连续7周登顶美国公告牌百强单曲榜。公告牌方面当地时间12日表示,防弹少年团的《Butter》在本周的美国公告牌百强单曲榜上占据了第1位。《Butter》自5月21日发行以后一举登顶美国公告牌百强单曲榜并维持至今,不仅刷新了《Dynamite》连续3周保持第1的纪录,也持续刷新《Butter》自身创造的纪录。防弹少年团在社交网站推特发文称,《Butter》连续7周保持美国公告牌百强单曲榜榜首地位令人难以置信,对此向热爱他们的粉丝表示衷心的感谢。《Butter》本月2日至8日的销售量为108800次,虽然环比下降29%,但仍压倒性领先竞争歌曲。防弹少年团9日发行了新曲《Permission to dance》,该曲能否继承《Butter》登顶美国公告牌百强单曲榜,已成为人们关注的焦点。收录在《Butter》单曲CD中的《Permission to dance》预计将在下周正式亮相美国公告牌百强单曲榜。由于防弹少年团发布《Dynamite》以后,所有歌曲均登上公告牌百强单曲榜榜首,预计《Permission to dance》也很有可能登顶公告牌百强单曲榜。