韩单日新增新冠病例连续1周维持在1000多例

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韩国国际广播电台报道：韩国中央防疫对策本部透露，以13日0时为基准，韩国单日新增1150例新冠确诊病例，其中本地感染病例为1097例，境外输入病例为53例。韩国单日新增病例本月7日达到1200多例后，已连续1周维持在1000例以上。在13日0时为基准统计的本地感染病例中，首尔为414例、京畿道313例、仁川67例，首都圈新增病例占整体新增病例的70%以上。当天，新冠危重病例新增8例，共计146例。死亡者新增2人，累计死亡2046例，死亡率为1.2%。据统计，12日有31000多人接种了第1剂新冠疫苗。截至目前，韩国累计有1561.8万多人接种了第1剂疫苗，占全体人口的30.4%。12日还有65000多人完成了新冠疫苗接种，目前共有594万多人完成接种，占全体人口的11.6%。据韩国防疫部门统计，在被检测出的新冠变异病毒中，目前德尔塔变异病毒占比达63%。另外，目前新冠疫情正在首都圈一带迅速蔓延，而非首都圈一带的单日新增病例也在300例左右。防疫部门有关人士表示，由于人口不断流入防疫级别不高的非首都圈地区，新冠疫情有可能在这些地区扩散。政府表示，将扩大检测数量，加强防疫监督，稳定疫情形势。