文在寅：“韩版新政”投资将大幅增至220万亿韩元

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韩国国际广播电台报道：韩国总统文在寅在青瓦台主持召开的第4次“韩国版新政”战略会议中发布了“韩国版新政”2.0促进计划。文在寅表示，对“韩国版新政”的总投资规模将从原有的160万亿韩元大幅增至220万亿韩元，并将支援优秀的地区新政项目，积极吸引地区参与。另外，还将增加筹募1000亿韩元的国民参与型新政基金，与国民共享成果。文在寅说，虽然新冠疫情的威胁犹存，首都圈实施保持社会距离第4阶段措施，目前形势严峻，但仍需继续推进“韩国版新政”。文在寅表示，除“韩国版新政”原有的“数字新政”和“环保新政”两大核心轴之外，还将新设“人本新政”作为新的核心轴。“人本新政”是通过构建全民雇佣安全网和协助青年形成资产等大幅扩大对人投资的构想。同时，还将加快原有“数字新政”和“环保新政”的速度。文在寅强调，尤其要将5G和人工智能与国民日常生活和整体产业相结合，并对元宇宙(Metaverse)和云（Cloud）等ICT融合新产业进行支援，引领超链接和超智能时代。文在寅表示，今后“韩国版新政”将与世界携手并进。在七国集团（G7）峰会上也已确认韩国1年前提出的国家发展战略已成为全球追求的普遍方向。本月14日是韩国政府发布“韩国版新政”综合计划1周年，鉴于新冠疫情仍在继续，当天的纪念活动仅安排最少的人员参与。