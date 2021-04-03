日媒：自民党干事长表示希望文在寅访日

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韩国国际广播电台报道：据日本电视新闻网（NNN）报道，日本自民党干事长二阶俊博14日会见正在访日的韩日议员联盟会长团，表示希望韩国总统文在寅在东京奥运会开幕期间访日。报道称，韩日议员联盟会长团当天访问位于东京的自民党总部，二阶俊博委托代表团务必转达欢迎文在寅访问日本的心意。对此，韩日议员联盟方面回应称，目前正在进行探讨。报道还说，虽然二阶俊博与韩日议员联盟会长团在会晤中并未谈到韩日间的具体问题，但双方一致认为面对面展开对话十分重要。当天下午，会长团还与日方伙伴——日韩议员联盟干事团在位于东京的参议院议员会馆召开了联合干事会议。日韩议员联盟代理会长卫藤征士郎表示，日韩两国正为亚洲的和平与稳定作出重大贡献，两国是亚洲、尤其是东亚稳定与和平的基石。韩国共同民主党国会议员、韩日议员联盟会长团会长金振杓提出日军慰安妇、被强征劳工、出口限制措施、福岛核污水等韩日关系面临的问题，并提议首先解决能够通过对话解开的问题。金振杓还强调，外交的基本任务是维持现状，双方应积极管理当前状况，阻止韩日关系进一步恶化。当天早些时候，韩日议员联盟会长金振杓、干事长金硕基（国民力量党）、常任干事金汉正（共同民主党）、女性委员长全蕙淑（共同民主党）抵达成田机场，展开访日日程。这是韩日议员联盟会长团自去年11月后，时隔8个月再次访问日本。