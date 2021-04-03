美国防部：将就韩美联合军演有关决定与韩国保持紧密磋商

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韩国国际广播电台报道：美国国防部当地时间14日就即将于1个月后举行的韩美联合军演表示，将就军演的规模和范围与韩国政府保持紧密磋商并做出决定。美国国防部发言人约翰·柯比当天在例行记者会上被问及“若韩国反对军演，美国将如何处理”的问题时表示，无法回答尚未发生的假设问题，不过可以透露的是，在关于韩半岛的所有军事作战和军演问题上，美方正与同盟国韩国保持紧密的合作与磋商。柯比还提到了象征韩美同盟的口号“我们一起前行（We go together）”并表示这完全属实，其中包括了对军演类型、范围和参与人员规模、任务执行的讨论，所有一切都将在与同盟国韩国的紧密合作中进行。柯比还表示，不清楚8月军演的具体情况，不过在韩半岛保持准备态势是必须且重要的，新任驻韩美军司令正就确保美韩军队保持即刻战斗准备态势与韩方伙伴展开紧密合作。柯比多次强调，力量来自于同盟，来自于与盟友韩国的合作，美方正努力在与同盟国的合作和磋商之中保持准备态势，这是双向的而非单方面的事项。柯比表示，合作时需要考虑对方的关注事项和希望，在韩半岛上的军演将根据相互间的决定进行。此前，北韩谴责韩美联合军演是战争演习，主张无法与和平共存。对此，韩国统一部表示，综合考虑营造对话氛围以推进韩半岛和平进程等事宜，有必要就军演作出灵活性判断。新任驻韩美军司令保罗·拉卡梅拉今年5月在人事听证会上表示，将与韩国展开磋商，决定合适的军演范围和规模，为对北外交目标提供支持。