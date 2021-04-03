韩举行第1500次周三集会 慰安妇受害者要求直到日本道歉继续举行集会

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韩国国际广播电台报道：第1500次周三集会14日在日本大使馆旧址前举行。 正义记忆连带理事长李娜永（音译）表示，世界上历史最悠久的集会、世界上最让人伤心的集会、世界上最令人骄傲的集会迎来了第1500次。1992年1月8日，以时任日本首相访韩为始，韩国开始举行周三集会。30年来，周三集会一直要求日本政府就日军性奴问题道歉并进行赔偿。鉴于当前首尔保持社会距离措施被上调到最高阶段，此次周三集会与以往不同，改以“一人示威”的方式进行，参与集会的每个人轮流发言，并安排记者保持适当距离进行采访。慰安妇受害老奶奶也通过视频发布了立场。慰安妇受害者李玉仙（音译）表示，若日方道歉，也就没有必要再举行周三集会，到日方道歉为止，应继续举行周三集会。另一位受害老奶奶李荣珠（音译）表示，已过去30年了，也迎来了第1500次周三集会，因为有大家的帮助，才走到了今天。但在举行周三集会时，保守团体成员和右翼YouTube播客在一旁发表否定慰安妇历史的言论。对此，集会参与者深表遗憾。民族问题研究所对外合作室长金英焕（音译）表示，这些否定历史的发言是给个人脸上抹黑的行为，相信总有一天这些人会主动放下麦克风，停止相关发言。14日的周三集会在1500余名世界各国人的共同主管下举行。目前，韩国仅有14名慰安妇受害者在世。