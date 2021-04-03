文在寅与越共中央总书记阮富仲通话 商讨贸易等合作

Photo : YONHAP News

韩国国际广播电台报道：韩国总统文在寅15日下午同越南共产党中央总书记阮富仲通电话，就两国关系发展方案交换了意见。此次通话是今年1月阮富仲第三次成功连任越共中央总书记、越南新领导班子成立后，两国进行的首次首脑级别通话。文在寅祝贺阮富仲三连任，对此阮富仲表示感谢，并祝贺韩国被联合国贸易和发展会议正式认定为发达国家。明年是韩越建交30周年，两国首脑商定加强合作，推动两国目前的战略合作伙伴关系迈上新高度。文在寅表示，越南是韩国新南方政策的核心伙伴，韩国是越南最大的投资来源国，越南是韩国的第四大贸易伙伴，希望两国加强合作，争取到2023年实现双边贸易额1000亿美元目标。阮富仲表示，韩国是东盟合作的中心国家，将扩大投资规模，尽早达成双边贸易额1000亿美元目标。文在寅对越南将韩语选为第一外语表示欢迎。文在寅还表示，越南为第二次美北首脑会谈提供场所，对韩国为韩半岛和平作出的努力给予了支持。希望越南作为联合国安理会非常任理事国积极发挥作用，推动与北韩的对话尽早重启。对此，阮富仲表示，越南支持韩半岛无核化与和平对话。文在寅还表示，希望两国就缅甸民主主义保持紧密沟通。阮富仲表示，越南是东盟负责任的成员国，并建议两国为恢复缅甸的和平与稳定展开合作。