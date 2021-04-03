韩新增1536例新冠病例 韩总理呼吁非首都圈私人聚会人数上限统一为4人

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韩国国际广播电台报道：以16日0时为准，韩国新增1536例新冠病毒确诊病例，单日新增病例已连续10天超过1000例。在1536例新增病例中，本地感染病例为1476例，境外输入病例为60例。从地区来看，首尔新增564例、京畿道448例、仁川95例，75%的新增病例出现在首都圈。此外，庆南新增79例、釜山和大邱各49例、忠南38例，非首都圈疫情形势也不断加剧。截至发稿时，韩国累计有1596万人接种第1剂新冠疫苗，有632万人完成新冠疫苗接种。韩国国务总理金富谦表示，希望各地方自治团体就非首都圈地区私人聚会人数上限统一设定为4人的方案进行探讨。金富谦在16日召开的新冠疫情中央灾难安全对策本部会议上表示，目前首都圈的防疫级别为第4阶段最高级别，但非首都圈地区的私人聚会人数上限则各有不同，可能给国民造成混乱。金富谦表示，首都圈以外地区的确诊病例也在大幅增多，考虑到气球效应和休假季人口移动增多，应探讨加强全国防疫措施。若新冠确诊病例持续增多，将不得不限制首都圈以外地区18时以后的私人聚会人数。金富谦还表示，最近首都圈、光州、大田、忠清南道等地区的检测阳性率非常高，希望有关地方自治团体在必要时迅速增设临时病毒检测点。