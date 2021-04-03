韩清海部队301名官兵分乘2架空中加油机回国

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韩国国际广播电台报道：出现新冠疫情集体感染的韩国清海部队第34梯队“文武大王舰”（4400吨级）全体官兵20日下午抵达城南首尔机场。19日，官兵在军舰停泊的非洲海域附近国家机场分乘2架多功能空中加油机(KC-330)返回韩国。在从韩国出发前，空中加油机内部已设置隔间等采取防疫措施，在非洲当地医院住院治疗的16名官兵也均搭乘军机回国。官兵在抵达城南首尔机场后，将被分散安排到民间及国防语学院生活治疗中心等地接受治疗和隔离，包括在非洲当地医院接受治疗的16名官兵在内，需住院治疗的官兵将被送往军医院。国防部介绍说，将对全体回国官兵进行PCR检测，并根据检测结果分别进行管理。此前，国防部18日向非洲当地紧急派遣以国防部国际政策次长李经求（音译）准将为团长的200人规模特殊任务团负责接管“文武大王舰”。特殊任务团团员中有148名海军负责驾驶“文武大王舰”返回韩国。按一般航速计算，“文武大王舰”约需50天抵达韩国，从韩国釜山到“文武大王舰”所在地区的距离为2.4万余公里。在清海部队第34梯队301名官兵当中，目前共有247人(占比82.1%)被确诊感染新冠病毒。确诊者中包括“文武大王舰”舰长和副舰长。30余名军官当中，19人被感染。