韩连日高温致电力需求激增

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韩国国际广播电台报道：韩国近期连日遭遇高温，记者探访的一家餐厅由于在一整天开空调的情况下也难以降低室内温度而于近期新购置了冷气设备。这家餐厅的经理表示，虽然已经尽量降温，但客人依然觉得很热，经营起来有些困难。另外，新冠疫情下，人们待在家里的时间变长，加之最近晚上出现了热带夜现象，因此普通家庭冷气设备使用量也大幅上升。水原市一位市民表示，从早上起床到晚上睡觉前一直开着空调，有时睡着后也会被热醒，会再开空调。另一方面，产业用电量也在大幅增加。生产散热器零件的一家公司每天12小时不停运转工厂。在经济呈复苏态势的情况下，工厂开工率较去年上升40%以上，鉴于停运将影响销售额，因此无法降低开工率。这家公司的研究所长表示，减少用电量将对生产造成巨大影响，所以从中小企业的立场来讲，很难减少用电量。预计从本周中旬开始气温将进一步上升，届时电力使用量也将急剧上升，有人担心可能会再次出现10年前的大规模停电事故。2011年全国采取循环停电措施时期，预备电力为3.43千兆瓦，与本周预备电力预期的差距仅为0.57千兆瓦。政府将在本月内重新启动因维修等原因暂停运转的3座核电站，尽量确保更多预备资源，竭尽全力管理电力供需情况。