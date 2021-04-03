韩政府本周末公布首都圈新一轮防疫级别

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韩国国际广播电台报道：以21日0时为准，韩国新增1784例新冠确诊病例，这是韩国出现新冠疫情后1年6个月来的最高值。正在实施保持社会距离第4阶段措施的首尔地区新增600多例新冠病例，较前一天大幅增加。首尔冠岳区一桑拿浴出现集体感染，新增10例确诊病例。目前首都圈实施的保持社会距离第4阶段措施时间截至25日，政府将于本周末决定并公布是否调整首都圈的防疫级别。不过以目前新冠疫情的扩散势头来看，政府将难以下调防疫级别。非首都圈新增确诊人数在全国新增病例中的占比连续4天达30%，疫情已扩散至全国各地。中央灾难安全对策本部正考虑进一步限制非首都圈晚6时后私人聚会人数。预计控制此轮疫情的最关键时期为7月底和8月初的休假高峰期。政府担忧地区间移动量剧增将导致疫情进一步扩散，再次呼吁民众错峰休假。中央灾难安全对策本部长金富谦表示，目前的情况需要人们尽量不要外出，呼吁国民休假期间尽量不要聚集，而是相互保持社会距离，进行安全的休假。另外，从21日开始的4天期间，50-54岁人群不分年龄均可进行新冠疫苗接种预约。20日，韩国新增约15万人接种第1剂新冠疫苗，第1剂疫苗接种者累计达1644万余人。完成接种者为668万余人，占全体人口的13%。近日持续出现高温天气，政府决定在发布酷暑警报的下午2时至4时暂停运作临时检测点。同时，为尽量减少人们在高温天气下等候检测的时间，政府将在全国推行预约检测。