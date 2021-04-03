韩庆南道知事金庆洙操控舆论案终审获刑2年

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韩国国际广播电台报道：韩国庆尚南道道知事金庆洙操控舆论案终审获刑2年有期徒刑，失去道知事职务。此前2018年，许益范特别检察组对庆尚南道道知事金庆洙进行了起诉。金庆洙涉嫌在大选过程中与“Druking”金东元（音）等人合伙共谋操控网络舆论。金庆洙还涉嫌要求“Druking”在地方选举期间给予协助，并以此为代价，提议日后让其担任驻日本仙台总领事。法院一审和二审均认定金庆洙曾参与“Druking”等人进行的操控网络舆论程序演示，法院认定金庆洙共谋操控舆论，判处其2年有期徒刑。至于违反《公职选举法》嫌疑，各级法院的判决不尽相同，一审判处金庆洙10个月有期徒刑、缓刑2年，但二审判处其无罪。大法院21日最终判定维持二审判决。大法院表示，原审对被告涉嫌操控舆论案的有罪判决并没有法理误解或判决错误。对于原审对金庆洙涉嫌违反《公职选举法》作出无罪判决，大法院表示，虽然金庆洙曾向对方提议担任总领事职务，但并没有充分证据显示此举与地方选举有关。随着大法院作出最终判决，金庆洙也失去了道知事职位，且在刑期执行结束后的5年期间剥夺被选举权。特别检察官许益范在大法院宣判后对记者说，这是法院对政治人动用私人组织以操控网络舆论的方式进行选举活动行为进行的定罪。金庆洙则表示，自己将对应承担的部分负起责任，但到底什么是真实，最终的判断将在于国民。