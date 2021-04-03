韩首尔等大城市现热带夜 用电量或再创今夏最高纪录

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韩国国际广播电台报道：韩国首尔等大城市和沿海地区出现热带夜（指夜间最低气温超过25摄氏度）。另外，22日是传统节气上的大暑，预计当天内陆地区最高气温将超过38摄氏度。气象厅表示，由于白天积累的热气留存，再加上晚间热空气从东南方向流入，导致首尔等大城市和沿海地区、济州岛出现热带夜。主要地区夜间最低气温分别为：首尔26.6摄氏度、仁川27.2摄氏度、釜山25.2摄氏度、济州岛26.4摄氏度等。22日，韩国大部分地区已发布高温预警，预计白天最高气温将达到35摄氏度左右。另外，随着高温天气持续，22日用电量或刷新今夏最高纪录。目前韩国供应预备电力已跌破8千兆瓦（GW），为入夏以来最低值。韩国电力交易所22日上午表示，预计用电量最高峰时段为下午4时-5时，最大用电量为91.1千兆瓦。截至目前，历年夏季最大用电量为2018年7月24日的92.5千兆瓦。预计电力预备率也将跌至今年入夏以来的最低水平。电力部门表示，预备电力高于5.5千兆瓦属于正常水平，但是分析认为，若要应对发电机故障、异常高温等突发状况，预备电力和预备率至少须超过10千兆瓦和10%。韩国政府预计本周预备电力为4.0-7.9千兆瓦、预备率为4.2%-8.8%，政府将积极展开供需管理，确保平稳应对突发状况。