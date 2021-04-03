美副国务卿谢尔曼强调韩美共同协调应对北韩的重要性

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韩国国际广播电台报道：美国副国务卿温迪·谢尔曼表示，为实现韩半岛完全无核化，将强调韩国与美国共同协调应对北韩的重要性。谢尔曼23日上午在外交部首尔办公大楼与韩国外交部第一次官崔钟建举行第9次韩美外交副部长战略对话，在发表开场白时作出了上述表示。她说，期待美韩就违反两国利益、妨碍以规范为基础的国际秩序的地区性挑战进行讨论。谢尔曼这一表态被解读为针对中国。谢尔曼表示，美韩还将就两国在气候变化和绿色能源领域的优良工作岗位等方面深化合作的方案进行讨论。谢尔曼还说，美韩同盟不仅是印度太平洋地区，也是全球的中心轴。崔钟建表示，拜登政府成立后，韩美持续保持了沟通与交流，韩美同盟已升级为对韩国与美国均有帮助的健全的同盟。崔钟建还说，今天与谢尔曼副国务卿就同盟悬案、地区和全球层面的合作以及韩半岛问题等深入进行了讨论，期待韩美持续促进和落实两国首脑在联合声明中达成的协议事项。另据最新报道，谢尔曼表示，美国期待与北韩面向能够互信、可预测和建设性的方向解决问题。谢尔曼23日上午在外交部首尔办公大楼与韩国外交部第一次官崔钟建举行第9次韩美外交副部长战略对话后举行的记者会上作出了上述表示。她说，美国已向北韩提议进行对话，目前正在等候北韩的答复。谢尔曼还说，对于身处新冠疫情大流行和粮食困难中的北韩居民感到同情，希望北韩居民能够迎来更好的结果。