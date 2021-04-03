韩女子射箭连摘9届奥运团体金牌 安保罗获男子柔道铜牌

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韩国国际广播电台报道：在东京奥运会25日的赛程中，韩国射箭和柔道代表队分别获得1枚金牌和1枚铜牌。前一天韩国选手分别在射箭项目上获得1枚金牌，在击剑和跆拳道项目上各获得1枚铜牌。至此，韩国累计获得2枚金牌和3枚铜牌。韩国射箭女子代表队创下团体赛9连胜的纪录，为韩国摘下第二枚金牌。由姜彩瑛、张敏熙和安山（均为音译，下同）组成的射箭女子代表队在日本东京梦之岛公园射箭场举行的团体赛决赛中以6比0的成绩力压俄罗斯奥委会队（ROC），获得冠军。这是韩国射箭自1988年首尔奥运会首次设立射箭团体赛项目后，连续第9次摘金。24日，韩国射箭代表队还在男女混合团体赛中获得冠军。韩国柔道选手安保罗获得柔道男子66公斤级铜牌，为韩国队拿下本届奥运会首枚柔道奖牌。安保罗在半决赛中惜败对手，未能进入决赛。但是在铜牌争夺战开赛仅2分18秒，就以背摔绝技力克意大利选手曼努埃尔·隆巴多，夺得铜牌。这是安保罗继2016里约奥运会后，连续第2次获得奥运奖牌。由金学范率领的奥运会男足代表队在小组赛第二轮比赛中以4比0大胜罗马尼亚队。韩国队与同组的新西兰队、洪都拉斯队、罗马尼亚队均为1胜1败，目前韩国队以净胜球排名小组第一。26日，韩国射箭代表队将向男子射箭团体赛金牌发起挑战，而在男子200米自由泳预赛中以1分44秒62的成绩创下韩国新纪录的黄善宇也将冲击决赛资格。