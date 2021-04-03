韩新增1318例新冠病例 55-59岁人群开始接种疫苗

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韩国国际广播电台报道：韩国中央防疫对策本部表示，以26日0时为准，韩国新增1318例新冠病毒确诊病例，累计确诊19.0166万例。虽然单日新增病例较前一天减少169例，降至1400例以下，但从7日起连续20天维持1000多例，且新增病例有所减少是周末检测数量减少所致，因此难以断言疫情有所缓解。当天的新增病例还时隔1周创周日单日最高纪录，上周日确诊1251例。在25日的新增病例中，本地感染病例为1264例，境外输入病例为54例。首都圈本地感染病例为749例，占比59.3%，非首都圈515例，占比40.7%，自第4轮大流行开始后首超40%，也是去年初以大邱和庆北地区为中心出现第1轮大流行以来首次超过40%。 第4轮大流行原以首都圈为主蔓延，目前疫情呈现出向全国扩散的趋势。另外，第1剂新冠疫苗累计接种1689.3万余人，占全体人口的32.9%。26日起，完成预约的55-59岁人群开始接种新冠疫苗。根据疫苗供应情况，首尔等首都圈预约者主要接种辉瑞疫苗，其他地区预约者接种莫德纳疫苗。但防疫当局表示，疫苗供应日程尚未确定，将以周为单位通知50-59岁预约者接种何种疫苗。50-54岁人群将从8月16至28日接种新冠疫苗。