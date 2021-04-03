7月韩公寓买卖中位价格突破5亿韩元

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韩国国际广播电台报道：韩国全国公寓买卖中位价格在11个月间上涨将近1亿韩元，首次超过5亿韩元。KB国民银行Liiv房地产发布的“月度住房市场动向”资料显示，7月韩国公寓中位价格为5.0076亿韩元，环比上涨776万韩元，首次突破5亿韩元。“中位价格”是指将住房价格按照从高到低的顺序排列时，位于中间的价格。KB国民银行2008年12月首次发布该统计，当时全国公寓中位价格为2.2589亿韩元，2016年10月超过3亿韩元，去年9月突破4亿韩元。此后公寓房价出现暴涨，时隔仅11个月便从4亿韩元攀升至5亿韩元。首都圈住房中位价格也于本月首次突破6亿韩元。首都圈住房中位价格于去年9月首次突破5亿韩元，达到5.0751亿韩元。随后在10个月的时间里上涨将近1亿韩元，突破6亿韩元。首尔公寓中位价格为10.25亿韩元，继6月突破10亿韩元后再次上涨超过1000万韩元。京畿道公寓中位价格自4月突破5亿韩元后持续上涨，本月达到5.3874亿韩元。传贳价格也在全国范围内上涨。本月韩国全国公寓传贳中位价格为3.0554亿韩元，继6月突破3亿韩元后再次上涨309万韩元。首尔公寓传贳中位价格于3月突破6亿韩元后逐月上涨，本月达到6.2440亿韩元。京畿道于6月突破3.5亿韩元，本月达到3.5450亿韩元。其他主要广域市的公寓传贳中位价格分别为：大田2.5164亿韩元、仁川2.4929亿韩元、釜山2.1770亿韩元、蔚山1.9345亿韩元等。