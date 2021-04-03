韩首批“旅游气泡”游客前往塞班 疫情再扩散令机制前景不明

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韩国国际广播电台报道：韩国首批“旅游气泡”（Travel Bubbles）游客已前往海外。韩国政府与塞班率先签署了“旅游气泡”协定。韩亚航空仁川至塞班航班已于24日启航，当天约有60人搭乘这架航班，除当地侨民外，还有6名“旅游气泡”游客前往塞班旅行。除了韩亚航空之外，德威航空和济州航空也将运营仁川至塞班航线。塞班政府指定了2家酒店用于接待韩国游客，但在德尔塔变异毒株导致韩国第4轮新冠疫情大流行的情况下，“旅游气泡”机制能否顺利推行尚是未知数。目前，旅游心理大幅萎缩，再加上以往前往塞班的游客主要以家庭为单位或为20-30多岁的年轻人，但目前这些人群疫苗接种率相对较低，不符合“旅游气泡”出境游条件。若疫情形势进一步恶化，“旅游气泡”机制也可能被叫停或触发熔断机制。Modetour宣传市场营销部经理陆铉雨(音译)表示，若疫苗接种人群继续增加，且疫情形势在2-3周内趋于平稳，旅游需求仍有望以中秋节为契机再次增加。“旅游气泡”机制以完成疫苗接种后经过14天的团体游客为对象。 游客须提交出发前72小时内新冠病毒检测阴性证明，入境塞班后还需接受一次病毒检测。在回国时，游客还要携带回国前在当地开具的新冠病毒检测阴性证明。