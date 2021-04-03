韩柔道选手安昌林获男子73公斤级铜牌

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韩国国际广播电台报道：东京奥运会男子柔道73公斤级铜牌争夺赛26日在日本武道馆举行。韩国男子柔道代表队选手、在日侨胞第三代安昌林在比赛中力压阿塞拜疆选手奥卢乔夫，摘获铜牌，使韩国国旗太极旗在日本柔道圣地武道馆内飘扬。安昌林与奥卢乔夫的比赛十分激烈，安昌林在比赛结束前7秒凭借一记背摔戏剧性地击败对手获胜。安昌林在当天的比赛中屡逢劲敌。在第一轮比赛中，他与2016年里约奥运会金牌得主、意大利选手法比奥-巴西勒难分胜负，进入加时赛。在16强比赛中，安昌林又与乌兹别克斯坦选手图拉耶夫进入加时赛。他还一度因对方选手的激烈动作而流鼻血。随后举行的8强赛中，安昌林与以色列选手布特布尔也未能在常规比赛时间中分出胜负。截至8强赛，安昌林的比赛时间总长23分12秒，是对手大野将平的3倍。在半决赛中，安昌林又进入了加时赛，比赛时间长达8分37秒。尽管安昌林以体力著称，但这一情况仍然相当严酷。不过在铜牌争夺赛中，安昌林发挥了超强的毅力，最终摘得选手生涯的首枚奥运奖牌。2013年，安昌林在日本筑波大学就读期间曾获得全日学生选手锦标赛冠军，被认为是日本柔道的希望之星。全日本柔道联盟曾劝安昌林入籍日本，但是他仍然选择保留韩国国籍，并于2014年回国。历经磨难，安昌林终于让太极旗飘扬在日本武道馆的上空。